Коннор Макдэвид: «Я хочу победить. Это все, что имеет значение на данном этапе карьеры»
Коннор Макдэвид назвал выигрыш Кубка Стэнли своим приоритетом.
Капитан «Эдмонтона» высказался на этот счет в контексте контракта с зарплатой 12 миллионов долларов в год, который завершается в конце сезона-2025/26.
«Ойлерс» могут продлить соглашение с канадцем с 1 июля 2025 года.
«Я хочу победить. Вот и все. Это все, что имеет значение на данном этапе карьеры для меня.
Мой приоритет – победить. Мой приоритет – заботиться о своей семье. Это две вещи, о которых я беспокоюсь. Это мои две обязанности», – сказал Коннор Макдэвид.
В прошлом сезоне «Эдмонтон» проиграл «Флориде» (3-4 в серии) в финале Кубка Стэнли.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
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