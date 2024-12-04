Коннор Макдэвид: «Я хочу победить. Это все, что имеет значение на данном этапе карьеры»

Коннор Макдэвид назвал выигрыш Кубка Стэнли своим приоритетом.

Капитан «Эдмонтона » высказался на этот счет в контексте контракта с зарплатой 12 миллионов долларов в год, который завершается в конце сезона-2025/26.

«Ойлерс» могут продлить соглашение с канадцем с 1 июля 2025 года.

«Я хочу победить. Вот и все. Это все, что имеет значение на данном этапе карьеры для меня.

Мой приоритет – победить. Мой приоритет – заботиться о своей семье. Это две вещи, о которых я беспокоюсь. Это мои две обязанности», – сказал Коннор Макдэвид .

В прошлом сезоне «Эдмонтон» проиграл «Флориде» (3-4 в серии) в финале Кубка Стэнли.