Светлана Журова отреагировала на заявление Доминика Гашека.

Ранее бывший хоккеист клубов НХЛ и «Спартака» написал , что НХЛ , WTA , ATP , федерации фехтования, бокса и борьбы вовлечены в рекламу боевых действий и должны выплатить Украине сотни миллиардов долларов.

«Это уже совсем наезд на международные федерации. Это перебор. Он уже сам себя так настроил, что это превратилось в супер гипертрофированное русофобское настроение.

Международные федерации – независимые. И они сами все понимают, что и как надо делать. В рекомендациях Гашека , особенно в таком ключе, они точно не нуждаются.

А эти обвинения по поводу пропаганды, которую международная федерация не ведет, – это странно», – заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.