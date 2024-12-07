Депутат Журова о словах Гашека: «Гипертрофированное русофобское настроение. Международные федерации – независимые. Они не нуждаются в его рекомендациях»
Светлана Журова отреагировала на заявление Доминика Гашека.
Ранее бывший хоккеист клубов НХЛ и «Спартака» написал, что НХЛ, WTA, ATP, федерации фехтования, бокса и борьбы вовлечены в рекламу боевых действий и должны выплатить Украине сотни миллиардов долларов.
«Это уже совсем наезд на международные федерации. Это перебор. Он уже сам себя так настроил, что это превратилось в супер гипертрофированное русофобское настроение.
Международные федерации – независимые. И они сами все понимают, что и как надо делать. В рекомендациях Гашека, особенно в таком ключе, они точно не нуждаются.
А эти обвинения по поводу пропаганды, которую международная федерация не ведет, – это странно», – заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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