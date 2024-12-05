Доминик Гашек: «НХЛ, WTA, ATP вовлечены в рекламу боевых действий. Они должны выплатить Украине сотни миллиардов долларов»
«Вчера в Киеве на конференции, посвященной влиянию спорта на мировые события, у меня была возможность рассказать в своем выступлении о том, насколько некоторые соревнования (например, НХЛ, WTA, ATP, федерации фехтования, бокса, борьбы и многие другие) вовлечены в рекламу российской военной операции (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Спортс’‘).
Эти соревнования должны выплатить Украине сотни миллиардов долларов.
В то же время я предложил представить программу, которая может остановить эту огромную рекламу боевых действий (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Спортс’‘).
Я буду очень рад представить ее в любой точке мира при следующей возможности», – написал экс-вратарь «Спартака» Доминик Гашек в своей соцсети.
Напомним, Гашек ранее уже критиковал НХЛ, так как в лиге продолжают играть россияне.
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