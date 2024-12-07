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Депутат Журова: «Гашек политизирует, спорт должен быть вне политики. Пора сделать ему замечание и напомнить почитать Олимпийскую хартию»

Светлана Журова считает, что Доминик Гашек политизирует спорт.

Ранее бывший хоккеист клубов НХЛ и «Спартака» написал, что НХЛ, WTA, ATP вовлечены в рекламу боевых действий и должны выплатить Украине сотни миллиардов долларов.

«Гашек политизирует, хотя спорт должен быть вне политики, что подтверждают Федерации, допуская наших спортсменов...

Гашеку пора уже сделать замечание, что как раз он делает из этого политику, и напомнить почитать Олимпийскую хартию, где написано, что этого делать нельзя», – заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Аргументы и факты»
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logoНХЛ
Политика
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