Владимир Плющев: «У Гашека голова едет. Спросил бы у своего правительства, почему они у России нефть закупают в таком большом объеме. А то он все недоволен нами»

Владимир Плющев высказался об экс-вратаре сборной Чехии Доминике Гашеке.

«Великолепная школа вратарская у финнов, североамериканцев. Раньше у чехов была достойная, но у Гашека голова едет, вместо работы он считает наши проблемы.

Лучше бы спросил у своего правительства, почему они у нас нефть закупают в таком большом объеме. А то он все недоволен нами», – заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Напомним, экс-вратарь «Спартака» Доминик Гашек критикует НХЛ , так как в лиге продолжают играть россияне.