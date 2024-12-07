Владимир Плющев: «У Гашека голова едет. Спросил бы у своего правительства, почему они у России нефть закупают в таком большом объеме. А то он все недоволен нами»
Владимир Плющев высказался об экс-вратаре сборной Чехии Доминике Гашеке.
«Великолепная школа вратарская у финнов, североамериканцев. Раньше у чехов была достойная, но у Гашека голова едет, вместо работы он считает наши проблемы.
Лучше бы спросил у своего правительства, почему они у нас нефть закупают в таком большом объеме. А то он все недоволен нами», – заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Напомним, экс-вратарь «Спартака» Доминик Гашек критикует НХЛ, так как в лиге продолжают играть россияне.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
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