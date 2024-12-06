Фетисов о Гашеке: «Он живет за счет денег, заработанных в России. Ему платили как большому спортсмену, а он превратился в дешевого политика. «Спартаку» нужно выставить ему финансовые требования»
Вячеслав Фетисов отреагировал на слова Доминика Гашека об НХЛ.
Ранее бывший хоккеист клубов НХЛ и «Спартака» написал, что НХЛ, WTA, ATP вовлечены в рекламу боевых действий и должны выплатить Украине сотни миллиардов долларов.
«Я еще до этих громких заявлений и цифр предлагал Гашеку вернуть сначала те деньги, что он заработал в России, играя за российские клубы.
Думаю, клубам, таким, как «Спартак», нужно выставить ему финансовые требования. Он живет за счет тех денег, которые заработал в России, ему платили здесь по контрактам как большому спортсмену. А он превратился в дешевого политика.
Так что, да, пусть вернет, потом можно будет разговаривать», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Аргументы и факты»
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