Фетисов о Гашеке: «Он живет за счет денег, заработанных в России. Ему платили как большому спортсмену, а он превратился в дешевого политика. «Спартаку» нужно выставить ему финансовые требования»

Вячеслав Фетисов отреагировал на слова Доминика Гашека об НХЛ.

Ранее бывший хоккеист клубов НХЛ и «Спартака » написал , что НХЛ , WTA, ATP вовлечены в рекламу боевых действий и должны выплатить Украине сотни миллиардов долларов.

«Я еще до этих громких заявлений и цифр предлагал Гашеку вернуть сначала те деньги, что он заработал в России, играя за российские клубы.

Думаю, клубам, таким, как «Спартак», нужно выставить ему финансовые требования. Он живет за счет тех денег, которые заработал в России, ему платили здесь по контрактам как большому спортсмену. А он превратился в дешевого политика.

Так что, да, пусть вернет, потом можно будет разговаривать», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.