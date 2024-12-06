«Авангард» продлил контракт с Игумновым на год. Сообщалось, что форвард может покинуть клуб

«Авангард» продлил контракт с Иваном Игумновым на год.

Ранее сообщалось, что омский клуб может расстаться с 28-летним форвардом.

В нынешнем Фонбет чемпионате КХЛ на счету Игумнова 7 (2+5) очков в 30 матчах при полезности «минус 6».

«Самоотверженный и мастеровитый форвард, приносящий пользу не только в атаке и обороне, но и на скамейке запасных, а также в раздевалке. Такие хоккеисты никогда не сдаются и своим примером вдохновляют других.

Мы рады, что Иван с нами еще на один сезон», – написал генеральный директор «Авангарда » Герман Чистяков .

«Авангард» назначил Алексеева директором по спортивному развитию. Ранее он был главой академии клуба