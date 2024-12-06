«Авангард» назначил Алексеева директором по спортивному развитию. Ранее он был главой академии клуба
Ранее сообщалось, что специалист может занять должность генерального менеджера клуба.
«В рамках реализации стратегии клуба Кирилл Алексеев будет отвечать за эффективную работу всей вертикали: академия – МХЛ – ВХЛ – КХЛ.
Мы выстраиваем систему, которая позволит нашим воспитанникам на постоянной основе представлять омскую школу хоккея на самом высшем уровне.
Уже сегодня в составе «Авангарда» играют выпускники академии: Гуляев, Рейнгардт, Филатьев. Таких примеров должно быть больше, все возможности для этого есть.
Также Кирилл Сергеевич будет помогать главному тренеру «Авангарда» Ги Буше взаимодействовать со всей системой подготовки игроков клуба», – написал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.
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