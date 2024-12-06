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«Авангард» назначил Алексеева директором по спортивному развитию. Ранее он был главой академии клуба

«Авангард» назначил Кирилла Алексеева директором по спортивному развитию.

Ранее сообщалось, что специалист может занять должность генерального менеджера клуба.

«В рамках реализации стратегии клуба Кирилл Алексеев будет отвечать за эффективную работу всей вертикали: академия – МХЛ – ВХЛ – КХЛ.

Мы выстраиваем систему, которая позволит нашим воспитанникам на постоянной основе представлять омскую школу хоккея на самом высшем уровне.

Уже сегодня в составе «Авангарда» играют выпускники академии: Гуляев, Рейнгардт, Филатьев. Таких примеров должно быть больше, все возможности для этого есть.

Также Кирилл Сергеевич будет помогать главному тренеру «Авангарда» Ги Буше взаимодействовать со всей системой подготовки игроков клуба», – написал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
logoАвангард
logoИлья Рейнгардт
logoГи Буше
Кирилл Алексеев
logoКХЛ
logoГерман Чистяков
logoМихаил Гуляев
logoАлександр Филатьев
logoВХЛ
logoМХЛ
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