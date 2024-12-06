«Авангард» назначил Алексеева директором по спортивному развитию. Ранее он был главой академии клуба

«Авангард» назначил Кирилла Алексеева директором по спортивному развитию.

Ранее сообщалось , что специалист может занять должность генерального менеджера клуба.

«В рамках реализации стратегии клуба Кирилл Алексеев будет отвечать за эффективную работу всей вертикали: академия – МХЛ – ВХЛ – КХЛ.

Мы выстраиваем систему, которая позволит нашим воспитанникам на постоянной основе представлять омскую школу хоккея на самом высшем уровне.

Уже сегодня в составе «Авангарда» играют выпускники академии: Гуляев, Рейнгардт, Филатьев. Таких примеров должно быть больше, все возможности для этого есть.

Также Кирилл Сергеевич будет помогать главному тренеру «Авангарда» Ги Буше взаимодействовать со всей системой подготовки игроков клуба», – написал генеральный директор «Авангарда » Герман Чистяков .

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