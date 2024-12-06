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«Авангард» покинет ассистент генменеджера Лямин. Специалист отвечал за ВХЛ (Михаил Зислис)

«Авангард» покинет ассистент генерального менеджера Кирилл Лямин.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

В омском клубе Лямин отвечал за «Омские Крылья» из Olimpbet ВХЛ.

Теперь отвечать за это направление будет Вячеслав Ренев, курирующий клуб «Омские Ястребы» из Olimpbet МХЛ.

Отмечается, что Ренев несколько лет был главным скаутом клубной академии.

Сезон «Авангарда» в 12 гифках из жизни ястребов

Опубликовал: Bombanero
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
logoАвангард
logoВХЛ
logoМХЛ
Михаил Зислис
logoОмские Крылья
logoКХЛ
logoКирилл Лямин
logoОмские Ястребы
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