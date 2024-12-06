«Авангард» покинет ассистент генменеджера Лямин. Специалист отвечал за ВХЛ (Михаил Зислис)

«Авангард» покинет ассистент генерального менеджера Кирилл Лямин.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

В омском клубе Лямин отвечал за «Омские Крылья » из Olimpbet ВХЛ.

Теперь отвечать за это направление будет Вячеслав Ренев, курирующий клуб «Омские Ястребы » из Olimpbet МХЛ.

Отмечается, что Ренев несколько лет был главным скаутом клубной академии.

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