Коледов и ассистент капитана Игумнов могут покинуть «Авангард»
Три хоккеиста могут покинуть «Авангард».
Клуб рассматривает варианты расставания с защитником Павлом Коледовым, а также нападающими Иваном Игумновым и Станиславом Галиевым, об этом сообщает «Чемпионат».
Хоккеисты могут клуб до дедлайна в КХЛ.
В этом сезоне Коледов провел 30 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 6 (1+5) очков при полезности «минус 7».
Игумнов, ассистент капитана команды, отметился 6 (1+5) баллами при полезности «минус 7» в 29 играх.
Галиев набрал 5 (2+3) очков при полезности «минус 5» в 27 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости