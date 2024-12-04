Коледов и ассистент капитана Игумнов могут покинуть «Авангард»

Три хоккеиста могут покинуть «Авангард».

Клуб рассматривает варианты расставания с защитником Павлом Коледовым, а также нападающими Иваном Игумновым и Станиславом Галиевым , об этом сообщает «Чемпионат ».

Хоккеисты могут клуб до дедлайна в КХЛ .

В этом сезоне Коледов провел 30 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 6 (1+5) очков при полезности «минус 7».

Игумнов, ассистент капитана команды, отметился 6 (1+5) баллами при полезности «минус 7» в 29 играх.

Галиев набрал 5 (2+3) очков при полезности «минус 5» в 27 матчах.