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«Авангард» хотел купить Атанасова за 100 млн рублей. Руководство «Торпедо» не согласилось (Никита Филатов)

«Авангард» хотел купить Василия Атанасова у «Торпедо».

По информации инсайдера Никиты Филатова, омский клуб предложил за 22-летнего форварда 100 млн рублей. Руководство «Торпедо» ответило отказом.

В нынешнем сезоне Атанасов провел 30 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 12 (9+3) очков при полезности «минус 2».

В прошлой регулярке на счету нападающего было 40 (19+21) баллов за результативность в 49 играх при полезности «плюс 11».

«Авангард» был готов заплатить 120 млн рублей за Рашевского, «Динамо» запросило 160 млн («СЭ»)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Никиты Филатова
logoАвангард
деньги
возможные переходы
logoНикита Филатов
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