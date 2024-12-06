«Авангард» хотел купить Атанасова за 100 млн рублей. Руководство «Торпедо» не согласилось (Никита Филатов)
«Авангард» хотел купить Василия Атанасова у «Торпедо».
По информации инсайдера Никиты Филатова, омский клуб предложил за 22-летнего форварда 100 млн рублей. Руководство «Торпедо» ответило отказом.
В нынешнем сезоне Атанасов провел 30 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 12 (9+3) очков при полезности «минус 2».
В прошлой регулярке на счету нападающего было 40 (19+21) баллов за результативность в 49 играх при полезности «плюс 11».
«Авангард» был готов заплатить 120 млн рублей за Рашевского, «Динамо» запросило 160 млн («СЭ»)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Никиты Филатова
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