  • Сошников покинет «Сибирь». Форвард захотел уйти после замены Епанчинцева на Буцаева (Дмитрий Ерыкалов)
14

Никита Сошников покинет «Сибирь».

По информации журналиста Sport24 Дмитрия Ерыкалова, нападающий «Сибири» Никита Сошников покинет клуб.

Отмечается, что он был одним из тех, кто захотел покинуть команду после увольнения Вадима Епанчинцева с должности главного тренера и назначения Вячеслава Буцаева.

В текущем сезоне 32-летний форвард провел 20 матчей в FONBET чемпионате КХЛ и набрал 11 (2+9) очков. Он является вторым бомбардиром «Сибири» в этом сезоне.

Буцаев на вопрос об атмосфере в «Сибири»: У вас не получится выбить почву из-под ног. Она рабочая. Поражения не придают позитива, но все понимают, что делать, чтобы выбираться»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Дмитрия Ерыкалова
