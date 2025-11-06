Михеев забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Ванкувером». Форвард «Чикаго» набрал 6 очков в 12 играх чемпионата НХЛ
Илья Михеев забил четвертый гол в сезоне НХЛ.
«Чикаго» обыграл «Ванкувер» (5:2) в гостях в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Нападающий «Блэкхокс» Илья Михеев отметился заброшенной шайбой в третьем периоде. Она стала для форварда четвертой в этом сезоне.
Россиянин в матче с «Кэнакс» также набрал показатель полезности «плюс 1», нанес два броска по воротам, выполнил один силовой прием и провел на льду 16:49 (1:51 – в меньшинстве).
Михеев имеет в активе 6 (4+2) баллов при полезности «плюс 5» в 12 матчах чемпионата в нынешнем сезоне.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
