Жена Овечкина приготовила борщ для «Вашингтона» перед игрой с «Сент-Луисом»: «Похоже, теперь это станет обязательным 😆»

Жена Александра Овечкина: похоже, готовить борщ теперь станет обязательно.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 900-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в матче с «Сент-Луисом» (6:1). «Кэпиталс» прервали серию поражений из 4 игр.

Жена российского форварда Настасия Овечкина приготовила борщ для всей команды. Она рассказывала, что ранее уже делала это перед одним из матчей – тогда «Вашингтон» крупно победил.

«Похоже, приготовление борща перед игрой для всей команды станет обязательным 😆», – написала в соцсетях Овечкина.

