Мостовой про 900 голов Овечкина: «Слежу за НХЛ. Говорят, что 300-400 шайб – фантастическое достижение. А здесь 900, уму непостижимо»

Александр Мостовой оценил 900-й гол Александра Овечкина в регулярках НХЛ.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил 900-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Сент-Луиса» (6:1).

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал это достижение.

– Бесполезно чему-то удивляться, потому что Саша уже превзошел рекорд Уэйна Гретцки, который называли вечным. Уже придется придумать какое-то новое выражение вместо «вечный рекорд».

Никто не сомневался, что он будет еще устанавливать достижения. Каждая шайба, заброшенная им – это очередной рекорд, который много лет не будет побит. То, что он делает, – фантастика.

Я постоянно слежу за хоккеем, за НХЛ и слышу, что кто-то забросил 300, 400 шайб, и говорят, что это фантастическое достижение. А здесь 900! Это же уму непостижимо!

– Овечкину осталось побить еще один рекорд Гретцки по голам в регулярке и в плей-офф. До него осталось забросить 39 шайб.

– Забросит так забросит, не забросит – ничего страшного. Он уже установил все возможные рекорды. Фантастика! – сказал Мостовой.

Дегтярев о 900-й шайбе Овечкина в НХЛ: «Великий хоккеист и русский человек, который этим гордится. Входит в Putin Team, как и все мы – это важно»

