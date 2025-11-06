«Барыс» и 39-летний Старченко переподписали контракт. Форвард отправлен в «Номад» для набора формы
«Барыс» переподписал контракт с Романом Старченко.
39-летний форвард Роман Старченко переподписал контракт с «Барысом» до 31 мая 2026 года.
Этот сезон FONBET КХЛ стал для игрока 18-м – он участвовал во всех регулярных чемпионатах лиги. В текущем сезоне Старченко провел 8 матчей и набрал 1 (0+1) очко.
«Ближайшее время нападающий проведет в расположении «Номада».
Совместное решение принято для дальнейшего восстановления хоккеиста после полученного повреждения и набора оптимальной игровой формы», – сообщает «Барыс».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Барыса»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости