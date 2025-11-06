Фетисов про 900 шайб Овечкина в регулярках НХЛ: «Саша в очередной раз доказал свое величие. Красивая цифра – не думаю, что кто-то скоро забросит столько»

Вячеслав Фетисов высказался про 900 голов Александра Овечкина в НХЛ.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин забил 900-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Сент-Луиса» (6:1).

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о достижении российского хоккеиста.

«Я не думаю, что кто-то из игроков вскоре забросит 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Мы раньше говорили о том, что Саша побил рекорд Уэйна Гретцки , а теперь он достиг нового рубежа.

900 шайб – очень красивая цифра. Я поздравил Сашу с таким блестящим достижением, он молодец. Саша в очередной раз доказал свое величие. Думаю, что он еще не раз его докажет.

Я поздравляю Сашу, весь российский хоккей и всех наших болельщиков с такими успехами Овечкина », – сказал Фетисов.

