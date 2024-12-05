  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Крикунов об «Авангарде»: «Назначение Ги Буше до ухода Звягина – глупость. Если ищете тренера, делайте это тихо. Как приедет, так и объявите»
9

Крикунов об «Авангарде»: «Назначение Ги Буше до ухода Звягина – глупость. Если ищете тренера, делайте это тихо. Как приедет, так и объявите»

Владимир Крикунов высказался о ситуации Сергея Звягина в «Авангарде».

27 ноября клуб объявил о назначении канадца Ги Буше на пост главного тренера. После этого Сергей Звягин провел два матча в качестве исполняющего обязанности главного тренера, 3 декабря он покинул «Авангард».

«Что касается назначения Буше до ухода Звягина, это глупость. Неразумное решение, во всей лиге это сразу отметили.

Ну что это такое? Если ищете тренера, делайте это тихо. Как приедет, так и объявите, поменяете тогда.

А как работать Звягину, когда уже известно, что он уйдет через пару недель? Как на него хоккеисты будут смотреть? Ты тут, мол, ненадолго, что нам слушать тебя», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoАвангард
logoКХЛ
logoВладимир Крикунов
logoГи Буше
logoСергей Звягин
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Крикунов о Звягине в «Авангарде»: «Серега – демократ, где-то мягковат был. А с хоккеистами так нельзя, чуть пожестче надо было»
7вчера, 14:57
Рид Буше: «Ги Буше любит структурированную игру. Это то, что «Авангарду» сейчас необходимо»
8вчера, 13:21
«Авангард» обменяет Яремчука в «Северсталь». У форварда 0 голов в 28 матчах сезона, в межсезонье его купили за 45 млн рублей
49вчера, 11:53
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Чикаго» уволил Ричардсона. Клуб идет последним в общей таблице НХЛ
4сегодня, 01:18
НХЛ. «Каролина» принимает «Колорадо», «Филадельфия» играет с «Флоридой», «Тампа» – с «Сан-Хосе», «Эдмонтон» против «Коламбуса»
95сегодня, 01:06Live
Ротенберг о причинах поражения от «Динамо»: «Три индивидуальные ошибки, фамилии называть не буду. Я гарантирую, у СКА больше такого не будет»
19вчера, 21:32
Игра для продвинутых фанов НХЛ. Осилите все уровни?
вчера, 21:30Спецпроект
Кучеров пропустит матч с «Сан-Хосе» из-за травмы. Он может вернуться в состав «Тампы» к игре с «Ванкувером» 9 декабря
2вчера, 21:15
Овечкин тренировался на льду в хоккейной экипировке второй день подряд
6вчера, 20:58
Доминик Гашек: «НХЛ, WTA, ATP вовлечены в рекламу боевых действий. Они должны выплатить Украине сотни миллиардов долларов»
55вчера, 20:50
Ротенберг – комику Илье Соболеву о любимых джинсах: «Мужские широкие джинсы, потому что в хоккей играют настоящие мужчины. 501-й Levi’s»
15вчера, 20:45
Фукале о Кубке Первого канала: «Не смогу поехать, к сожалению. У меня уже были планы, хотел бы увидеться с семьей. Благодарю за вызов»
8вчера, 20:27
Ротенберг о 2:4 от «Динамо»: «СКА должны были давать больше удалений. Наши игроки разговаривали с их лавкой. Закрой рот и играй. Нельзя терять концентрацию»
48вчера, 19:59
Ко всем новостям
Последние новости
Защитник «Ак Барса» Яруллин получил травму паха и пропустит матчи с «Витязем» и «Салаватом»
12 минут назад
Мэйсек после 3 подряд поражений «Автомобилиста»: «У нас есть травмированные, в составе сейчас много молодых игроков» 
24 минуты назад
Фукале о 3:1 с «Автомобилистом»: «Понравилось, как «Трактор» отреагировал на тяжелый выезд. Нужно продолжать становиться лучше» 
36 минут назад
Форвард СКА Глотов о 2:4 с «Динамо»: «При 2:2 не смогли дожать соперника. Будем улучшать игру» 
сегодня, 01:45
Авербух о самом популярном виде спорта в России: «Хоккей удерживает интерес зрителей. Там всегда переполненные стадионы»
1вчера, 22:03
Фетисов о Гашеке: «Безумный человек. Он должен вернуть деньги, которые заработал в России, а уже потом предъявлять претензии»
8вчера, 21:50
Тренер «Лады» Зубов после 0:4 от «Металлурга»: «Три человека на уколах с переломами вышли, потому что больше некому. Ребята неравнодушны, отдаются игре»
3вчера, 18:49
Вратарь «Металлурга» Смолин 2-й раз за 3 матча сыграл на ноль. Он отбил 28 бросков в игре с «Ладой»
4вчера, 17:59
Заварухин об 1:3 от «Трактора»: «Дерби есть дерби, было много борьбы, скоростного хоккея. Соперник наказал нас за нереализованные моменты»
2вчера, 16:59
«Автомобилист» проиграл 5 из 7 последних матчей
3вчера, 16:26