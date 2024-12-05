Крикунов об «Авангарде»: «Назначение Ги Буше до ухода Звягина – глупость. Если ищете тренера, делайте это тихо. Как приедет, так и объявите»
Владимир Крикунов высказался о ситуации Сергея Звягина в «Авангарде».
27 ноября клуб объявил о назначении канадца Ги Буше на пост главного тренера. После этого Сергей Звягин провел два матча в качестве исполняющего обязанности главного тренера, 3 декабря он покинул «Авангард».
«Что касается назначения Буше до ухода Звягина, это глупость. Неразумное решение, во всей лиге это сразу отметили.
Ну что это такое? Если ищете тренера, делайте это тихо. Как приедет, так и объявите, поменяете тогда.
А как работать Звягину, когда уже известно, что он уйдет через пару недель? Как на него хоккеисты будут смотреть? Ты тут, мол, ненадолго, что нам слушать тебя», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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