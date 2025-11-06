Кросби о соперничестве с Овечкиным: «Здорово для хоккея и классно для раскрытия нашего потенциала. Так было и остается»

Сидни Кросби оценил свое соперничество с Александром Овечкиным.

Вчера 40-летний капитан «Вашингтона » Александр Овечкин забросил 900-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. В ночь с 6 на 7 ноября «Кэпиталс» сыграют с «Питтсбургом ».

Сидни Кросби прокомментировал противостояние с Овечкиным . Они встречались 98 раз в матчах регулярных чемпионатов и плей-офф.

«Было классно, что мы начали играть друг против друга, даже просто с точки зрения соперничества и раскрытия нашего потенциала. Думаю, это было здорово для хоккея и до сих пор остается.

Когда он побил рекорд Гретцки , я сказал, что многие, включая меня и его самого, считали, что забить так много будет довольно сложно. Но он продолжает находить новые пути год за годом», – сказал Кросби.

