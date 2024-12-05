Рид Буше: «Ги Буше любит структурированную игру. Это то, что «Авангарду» сейчас необходимо»
Рид Буше высказался о назначении Ги Буше главным тренером «Авангарда».
– «Авангард» возглавил Ги Буше. Что вы знаете об этом тренере? Возможно, пересекались с ним в Северной Америке?
– Я не очень много наслышан о нем, но я знаю, что он любит структурированную игру. А это то, что нам необходимо сейчас, – сказал нападающий «Авангарда» Рид Буше.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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