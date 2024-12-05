Рид Буше: «Ги Буше любит структурированную игру. Это то, что «Авангарду» сейчас необходимо»

Рид Буше высказался о назначении Ги Буше главным тренером «Авангарда».

– «Авангард» возглавил Ги Буше. Что вы знаете об этом тренере? Возможно, пересекались с ним в Северной Америке?

– Я не очень много наслышан о нем, но я знаю, что он любит структурированную игру. А это то, что нам необходимо сейчас, – сказал нападающий «Авангарда» Рид Буше .