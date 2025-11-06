Сергачев забил 3-й гол в сезоне с передачи Симашева в матче с «Торонто». Дмитрий набрал первый балл в НХЛ, у Михаила 11 очков в 14 играх

Михаил Сергачев забил третий гол в сезоне НХЛ.

«Юта» проиграла «Торонто » (3:5) в гостях в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Во втором периоде Михаил Сергачев забил гол с передачи Дмитрия Симашева .

Для Сергачева это 3-й гол в сезоне и 11-е (3+8) очко в 14 матчах чемпионата. Симашев в 14-м матче набрал первый результативный балл в НХЛ.

В матче с «Лифс» Сергачев также набрал «минус 1» за полезность, нанес 3 броска, заблокировал 2 броска соперника и провел на льду 24:26 (4:09 – в большинстве, 0:55 – в меньшинстве).

Симашев провел на льду 18:28 при нейтральной полезности и двух бросках по воротам и одном силовом приеме.