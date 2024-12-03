Директор академии «Авангарда» Алексеев может стать генменеджером клуба. Он вел переговоры по Ги Буше («Вброс по борту»)
Кирилл Алексеев может стать генеральным менеджером «Авангарда».
На данный момент специалист является директором академии клуба.
Как пишет телеграм-канал «Вброс по борту», Кирилл Алексеев занимался переговорами с новым главным тренером команды Ги Буше. Он, будучи хоккеистом, играл у специалиста в юниорской лиге Квебека.
Отмечается, что Буше не против того, чтобы Алексеев, владеющий английским языком, стал генеральным менеджером клуба.
Сейчас у «Авангарда» нет генменеджера, ранее этот пост занимал Антон Курьянов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Вброс по борту»
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