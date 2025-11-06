Аскаров – 3-я звезда матча против «Сиэтла». Вратарь «Сан-Хосе» одержал 3-ю победу в сезоне, отразив 28 из 29 бросков

Ярослав Аскаров – третья звезда матча против «Сиэтла».

«Сан-Хосе » обыграл «Сиэтл » (6:1) на выезде в игре регулярного чемпионата НХЛ .

Голкипер «Шаркс» Ярослав Аскаров был признан третьей звездой матча, отразив 28 из 29 бросков соперника. Это третья победа вратаря в сезоне.

В прошлом матче с «Колорадо» (3:2 ОТ) россиянин был назван первой звездой , отбив 36 из 38 бросков.

В нынешнем сезоне Аскаров провел 8 матчей, одержал 3 победы, пропуская в среднем 3,88 шайбы и отражая 87,4% бросков.