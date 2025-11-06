Форвард «Сент-Луиса» Торопченко набрал первое очко в 7-м матче сезона НХЛ – гол «Вашингтону» в меньшинстве

Алексей Торопченко забил первый гол в сезоне НХЛ.

Нападающий «Сент-Луиса » Алексей Торопченко забросил шайбу в ворота «Вашингтона » (1:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

На первой минуте третьего периода российский хоккеист забил при игре в меньшинстве.

Это не только первый гол в сезоне для форварда, но и первое набранное очко.

В матче с «Кэпиталс» он также набрал показатель полезности «минус 1», нанес 1 бросок, выполнил 5 силовых приемов и провел на льду 12:15 на льду (1:11 – в меньшинстве).

В этом сезоне Торопченко провел 7 матчей. Его статистику можно изучить по ссылке .