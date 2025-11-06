  • Спортс
  • Ротенберг о просьбах болельщиков «Сибири» возглавить клуб: «Приятно, но я сосредоточен на сборной. В Новосибирск прилечу на Кубок Первого канала»
Ротенберг о просьбах болельщиков «Сибири» возглавить клуб: «Приятно, но я сосредоточен на сборной. В Новосибирск прилечу на Кубок Первого канала»

Роман Ротенберг отреагировал на просьбы болельщиков «Сибири» возглавить клуб.

В начале октября «Сибирь» уволила главного тренера Вадима Епанчинцева. После этого болельщики в комментариях к записям Романа Ротенберга в соцсетях призывали его возглавить клуб.

Главный тренер сборной «Россия 25» прокомментировал эти просьбы.

«Я слышал об этом. Приятно, что болельщики проявляют такой интерес, только сейчас я сосредоточен на работе со сборной.

В Новосибирск прилечу вместе со сборной 10 декабря на Кубок Первого канала», – сказал Ротенберг.

Роман Ротенберг: «Новосибирск точно лучше Лондона и Парижа, один из лучших городов в мире. Там чувствуется его история, а еще Российской империи и СССР»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РИА Новости»
