  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Морозов о новых аренах в КХЛ: «Спартак» и ЦСКА уже начали стройку, по срокам говорить тяжело. Знаете, как это у нас происходит – могут случаться задержки»
2

Морозов о новых аренах в КХЛ: «Спартак» и ЦСКА уже начали стройку, по срокам говорить тяжело. Знаете, как это у нас происходит – могут случаться задержки»

Президент КХЛ о новых аренах: «Спартак» и ЦСКА уже начали стройку.

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что «Спартак» и ЦСКА ведут строительство новых арен для проведения матчей лиги.

Сейчас красно-белые проводит домашние матчи в принадлежащем правительству Москвы «Мегаспорте», а армейцы выступают на арендованной «ЦСКА-Арене».

«Строительство в Лужниках дворца для «Спартака» уже началось, оно ведется. И ЦСКА тоже начал, они вернутся на Ленинградский проспект после завершения стройки.

По срокам сейчас тяжело говорить. Стройка только началась, вы же знаете, как это у нас происходит, могут случаться задержки, – сказал Морозов.

Морозов о переподписании Якупова в «Авангарде»: «Небольшое снижение в сумме, он хочет компенсировать это за счет бонусов. КХЛ вместе с клубами стремится к защите контрактов»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoАлексей Морозов
ЦСКА-Арена
Дворец спорта Мегаспорт
logoМатч ТВ
logoЦСКА
logoСпартак
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Президент КХЛ Морозов об отстранении Ивана Морозова на месяц за кокаин: «Хорошо отработали юристы, все‑таки ему грозило 4 года. Ждем его в строю в самое ближайшее время»
вчера, 07:55
Жамнов о 3:2 с ЦСКА: «Дерби есть дерби, любая победа важна в таких матчах. В 3-м периоде пошла «трясогузка» у некоторых игроков – хорошо, что пауза помогла поговорить с ними»
28 октября, 21:38
Никитин о 2:3 от «Спартака»: «Фуфловые удаления сломали всю игру. ЦСКА не смог проконтролировать дисциплину»
28 октября, 21:30
Главные новости
КХЛ. СКА примет «Шанхай», «Локомотив» против «Спартак», «Динамо» Минск сыграет с «Ак Барсом», ЦСКА встретится с «Торпедо»
1 минуту назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Питтсбургом», «Монреаль» против «Нью-Джерси», «Тампа» в гостях у «Вегаса», «Каролина» примет «Миннесоту»
11 минут назад
Ротенбергу подарили красный сноуборд на форуме «Россия – спортивная держава»: «Надо обязательно проверить на Красной Поляне»
20 минут назадФото
Смотрите ЦСКА – «Торпедо» бесплатно на ВидеоСпортсе’‘! Все матчи Fonbet КХЛ – на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
35 минут назадВидео
Экс-тренер «Сибири» Епанчинцев возглавил АКМ. Тульский клуб идет 26-м в ВХЛ
38 минут назад
Овечкин – лидер российского рейтинга Forbes по ценности личного бренда. Махачев – 2-й, Медведев – 5-й, Акинфеев – 11-й, Смолов – 12-й, Дзюба – 15-й, Петросян – 21-я, Малкин – 22-й, Соболев – 25-й
47 минут назад
Мостовой про 900 голов Овечкина: «Слежу за НХЛ. Говорят, что 300-400 шайб – фантастическое достижение. А здесь 900, уму непостижимо»
сегодня, 13:46
Жена Овечкина приготовила борщ для «Вашингтона» перед игрой с «Сент-Луисом»: «Похоже, теперь это станет обязательным 😆»
сегодня, 13:15Фото
Бабаев о Кузнецове в «Металлурге»: «Напряженности с руководством нет. Пока все идет открыто, обсуждаем – дальше посмотрим, как будет»
сегодня, 12:56
Ротенберг о просьбах болельщиков «Сибири» возглавить клуб: «Приятно, но я сосредоточен на сборной. В Новосибирск прилечу на Кубок Первого канала»
сегодня, 12:41
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Глотова: «Трактор» пока не собирается обменивать Василия. Я недавно общался с Волковым»
7 минут назад
Сошников покинет «Сибирь». Форвард захотел уйти после замены Епанчинцева на Буцаева (Дмитрий Ерыкалов)
сегодня, 12:15
«Амур» подпишет контракт с Рыковым на год. Защитник играл за «Трактор» и «Ладу» в этом сезоне (Metaratings)
сегодня, 11:18
Кадри провел 1000-й матч в регулярках НХЛ. 35-летний форвард «Калгари» забил «Коламбусу»
сегодня, 10:07
«Барыс» и 39-летний Старченко переподписали контракт. Форвард отправлен в «Номад» для набора формы
сегодня, 08:55
Аскаров – 3-я звезда матча против «Сиэтла». Вратарь «Сан-Хосе» одержал 3-ю победу в сезоне, отразив 28 из 29 бросков
сегодня, 06:40
Михеев забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Ванкувером». Форвард «Чикаго» набрал 6 очков в 12 играх чемпионата НХЛ
сегодня, 06:05
Марченко забил 6-й гол в сезоне – «Калгари» в меньшинстве. Форвард «Коламбуса» набрал 6+7 в 13 матчах чемпионата НХЛ
сегодня, 05:55Видео
Сергачев забил 3-й гол в сезоне с передачи Симашева в матче с «Торонто». Дмитрий набрал первый балл в НХЛ, у Михаила 11 очков в 14 играх
сегодня, 03:55Видео
Какая московская команда ни разу не выигрывала Кубок Гагарина? И другие 11 вопросов про КХЛ.
сегодня, 03:50Тесты и игры