Морозов о новых аренах в КХЛ: «Спартак» и ЦСКА уже начали стройку, по срокам говорить тяжело. Знаете, как это у нас происходит – могут случаться задержки»
Президент КХЛ о новых аренах: «Спартак» и ЦСКА уже начали стройку.
Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что «Спартак» и ЦСКА ведут строительство новых арен для проведения матчей лиги.
Сейчас красно-белые проводит домашние матчи в принадлежащем правительству Москвы «Мегаспорте», а армейцы выступают на арендованной «ЦСКА-Арене».
«Строительство в Лужниках дворца для «Спартака» уже началось, оно ведется. И ЦСКА тоже начал, они вернутся на Ленинградский проспект после завершения стройки.
По срокам сейчас тяжело говорить. Стройка только началась, вы же знаете, как это у нас происходит, могут случаться задержки, – сказал Морозов.
Морозов о переподписании Якупова в «Авангарде»: «Небольшое снижение в сумме, он хочет компенсировать это за счет бонусов. КХЛ вместе с клубами стремится к защите контрактов»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости