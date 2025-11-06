Морозов о новых аренах в КХЛ: «Спартак» и ЦСКА уже начали стройку, по срокам говорить тяжело. Знаете, как это у нас происходит – могут случаться задержки»

Президент КХЛ о новых аренах: «Спартак» и ЦСКА уже начали стройку.

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что «Спартак» и ЦСКА ведут строительство новых арен для проведения матчей лиги.

Сейчас красно-белые проводит домашние матчи в принадлежащем правительству Москвы «Мегаспорте», а армейцы выступают на арендованной «ЦСКА-Арене».

«Строительство в Лужниках дворца для «Спартака » уже началось, оно ведется. И ЦСКА тоже начал, они вернутся на Ленинградский проспект после завершения стройки.

По срокам сейчас тяжело говорить. Стройка только началась, вы же знаете, как это у нас происходит, могут случаться задержки, – сказал Морозов.

