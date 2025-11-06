Гендиректор ФХР о недопуске России: «Причина одна – проблема безопасности. Мы оспаривали, но ИИХФ вправе принять такое решение»
Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов ответил на вопрос, думает ли ФХР над подачей еще одной апелляции на решение ИИХФ о недопуске России на международные соревнования.
«Безусловно. Единственная деталь, мы представляем командный вид спорта. И по командному виду есть решение Международного олимпийского комитета (МОК). МОК подтвердил, что оно в силе. Это связано именно с особенностями формирования команды.
С точки зрения наших зарубежных коллег в этих инстанциях формирование команды не может произойти без участия государства. Я не буду сейчас оспаривать или подтверждать эту точку зрения, но такова их позиция и на этом основании они отказывают нам в участии.
В каждом виде спорта свой уровень лояльности, толерантности. Многое зависит от позиции руководства федерации. Люди, углубленные в этой теме, знают, что наши российские сборные не допущены до участия в чемпионатах мира по одной причине – проблеме безопасности.
Потому что, если бы причина была сформулирована иная – нарушение этики, участие России в СВО – это была бы другая ситуация, и то решение нужно было бы оспаривать по-другому. А у нас причина недопуска именно из-за проблем с безопасностью.
Мы пытались это оспорить, но получается, что эта проблема лежит в сфере ответственности и прав ИИХФ. Получается, что ИИХФ вправе это сделать – принять такое решение. Понятно, что есть много вопросов. Есть вопросы по сборной Израиля, которую сначала отстранили от соревнований, а потом допустили.
Были вопросы с нашей стороны, когда мы говорили, что мы обеспечим эту безопасность, мы наймем еще три агентства в этой области, наши команды будут жить отдельно, мы готовы сами все это оплатить, но дайте нам сыграть. Но ответ сами знаете какой», – сказал Курбатов.
