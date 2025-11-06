  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гендиректор ФХР о недопуске России: «Причина одна – проблема безопасности. Мы оспаривали, но ИИХФ вправе принять такое решение»
4

Гендиректор ФХР о недопуске России: «Причина одна – проблема безопасности. Мы оспаривали, но ИИХФ вправе принять такое решение»

Гендиректор ФХР прокомментировал недопуск России на международные турниры.

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов ответил на вопрос, думает ли ФХР над подачей еще одной апелляции на решение ИИХФ о недопуске России на международные соревнования.

«Безусловно. Единственная деталь, мы представляем командный вид спорта. И по командному виду есть решение Международного олимпийского комитета (МОК). МОК подтвердил, что оно в силе. Это связано именно с особенностями формирования команды.

С точки зрения наших зарубежных коллег в этих инстанциях формирование команды не может произойти без участия государства. Я не буду сейчас оспаривать или подтверждать эту точку зрения, но такова их позиция и на этом основании они отказывают нам в участии.

В каждом виде спорта свой уровень лояльности, толерантности. Многое зависит от позиции руководства федерации. Люди, углубленные в этой теме, знают, что наши российские сборные не допущены до участия в чемпионатах мира по одной причине – проблеме безопасности.

Потому что, если бы причина была сформулирована иная – нарушение этики, участие России в СВО – это была бы другая ситуация, и то решение нужно было бы оспаривать по-другому. А у нас причина недопуска именно из-за проблем с безопасностью.

Мы пытались это оспорить, но получается, что эта проблема лежит в сфере ответственности и прав ИИХФ. Получается, что ИИХФ вправе это сделать – принять такое решение. Понятно, что есть много вопросов. Есть вопросы по сборной Израиля, которую сначала отстранили от соревнований, а потом допустили.

Были вопросы с нашей стороны, когда мы говорили, что мы обеспечим эту безопасность, мы наймем еще три агентства в этой области, наши команды будут жить отдельно, мы готовы сами все это оплатить, но дайте нам сыграть. Но ответ сами знаете какой», – сказал Курбатов.

Гендиректор ФХР об Овечкине: «Амбассадор российского хоккея в мире. Он лоялен к нашему государству, организовывал Putin Team. Это еще надо уметь, чтобы тебя поздравил и Путин, и Трамп»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
logoФХР
logoИИХФ
logoКХЛ
Политика
Дмитрий Курбатов
logoСборная России по хоккею с шайбой
отстранение и возвращение России
logoМОК
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Гендиректор ФХР о недопуске на ОИ-2026: «На наш уровень не влияет. Хоккейные страны – Россия, Канада, Швеция, Чехия – могут вообще не участвовать. В международном рейтинге у нас больше очков»
вчера, 20:01
Гендиректор ФХР о нейтральном статусе: «Надо играть и выигрывать. Можно облепиться гербами и флагами, но прийти последним. Много ли в этом чести?»
вчера, 14:56
Третьяк о бане России: «Бесполезно спрашивать ИИХФ о возвращении – нас даже на конгрессы не приглашают. Не допустят, пока не кончится СВО»
30 октября, 10:23
Главные новости
Морозов о новых аренах в КХЛ: «Спартак» и ЦСКА уже начали стройку, по срокам говорить тяжело. Знаете, как это у нас происходит – могут случаться задержки»
2 минуты назад
Жена Овечкина приготовила борщ для «Вашингтона» перед игрой с «Сент-Луисом»: «Похоже, теперь это станет обязательным 😆»
17 минут назадФото
Бабаев о Кузнецове в «Металлурге»: «Напряженности с руководством нет. Пока все идет открыто, обсуждаем – дальше посмотрим, как будет»
36 минут назад
Ротенберг о просьбах болельщиков «Сибири» возглавить клуб: «Приятно, но я сосредоточен на сборной. В Новосибирск прилечу на Кубок Первого канала»
51 минуту назад
Дегтярев о 900-й шайбе Овечкина в НХЛ: «Великий хоккеист и русский человек, который этим гордится. Входит в Putin Team, как и все мы – это важно»
сегодня, 12:28
Кросби о соперничестве с Овечкиным: «Здорово для хоккея и классно для раскрытия нашего потенциала. Так было и остается»
сегодня, 11:58
Фетисов про 900 шайб Овечкина в регулярках НХЛ: «Саша в очередной раз доказал свое величие. Красивая цифра – не думаю, что кто-то скоро забросит столько»
сегодня, 11:30
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Питтсбургом», «Монреаль» против «Нью-Джерси», «Тампа» в гостях у «Вегаса», «Каролина» примет «Миннесоту»
сегодня, 11:03
Овечкин рассмеялся, говоря о попытке Биннингтона спрятать в трусы шайбу после 900-го гола: «Я видел, но не буду это комментировать»
сегодня, 10:51
Самонов получит 15 млн рублей от ЦСКА за этот сезон и 50 млн – за следующий («СЭ»)
сегодня, 10:30
Ко всем новостям
Последние новости
Сошников покинет «Сибирь». Форвард захотел уйти после замены Епанчинцева на Буцаева (Дмитрий Ерыкалов)
сегодня, 12:15
«Амур» подпишет контракт с Рыковым на год. Защитник играл за «Трактор» и «Ладу» в этом сезоне (Metaratings)
сегодня, 11:18
Кадри провел 1000-й матч в регулярках НХЛ. 35-летний форвард «Калгари» забил «Коламбусу»
сегодня, 10:07
«Барыс» и 39-летний Старченко переподписали контракт. Форвард отправлен в «Номад» для набора формы
сегодня, 08:55
Аскаров – 3-я звезда матча против «Сиэтла». Вратарь «Сан-Хосе» одержал 3-ю победу в сезоне, отразив 28 из 29 бросков
сегодня, 06:40
Михеев забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Ванкувером». Форвард «Чикаго» набрал 6 очков в 12 играх чемпионата НХЛ
сегодня, 06:05
Марченко забил 6-й гол в сезоне – «Калгари» в меньшинстве. Форвард «Коламбуса» набрал 6+7 в 13 матчах чемпионата НХЛ
сегодня, 05:55Видео
Сергачев забил 3-й гол в сезоне с передачи Симашева в матче с «Торонто». Дмитрий набрал первый балл в НХЛ, у Михаила 11 очков в 14 играх
сегодня, 03:55Видео
Какая московская команда ни разу не выигрывала Кубок Гагарина? И другие 11 вопросов про КХЛ.
сегодня, 03:50Тесты и игры
Форвард «Сент-Луиса» Торопченко набрал первое очко в 7-м матче сезона НХЛ – гол «Вашингтону» в меньшинстве
сегодня, 03:40Видео