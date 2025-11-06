Гендиректор ФХР о недопуске России: «Причина одна – проблема безопасности. Мы оспаривали, но ИИХФ вправе принять такое решение»

Гендиректор ФХР прокомментировал недопуск России на международные турниры.

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР ) Дмитрий Курбатов ответил на вопрос, думает ли ФХР над подачей еще одной апелляции на решение ИИХФ о недопуске России на международные соревнования.

«Безусловно. Единственная деталь, мы представляем командный вид спорта. И по командному виду есть решение Международного олимпийского комитета (МОК). МОК подтвердил, что оно в силе. Это связано именно с особенностями формирования команды.

С точки зрения наших зарубежных коллег в этих инстанциях формирование команды не может произойти без участия государства. Я не буду сейчас оспаривать или подтверждать эту точку зрения, но такова их позиция и на этом основании они отказывают нам в участии.

В каждом виде спорта свой уровень лояльности, толерантности. Многое зависит от позиции руководства федерации. Люди, углубленные в этой теме, знают, что наши российские сборные не допущены до участия в чемпионатах мира по одной причине – проблеме безопасности.

Потому что, если бы причина была сформулирована иная – нарушение этики, участие России в СВО – это была бы другая ситуация, и то решение нужно было бы оспаривать по-другому. А у нас причина недопуска именно из-за проблем с безопасностью.

Мы пытались это оспорить, но получается, что эта проблема лежит в сфере ответственности и прав ИИХФ . Получается, что ИИХФ вправе это сделать – принять такое решение. Понятно, что есть много вопросов. Есть вопросы по сборной Израиля, которую сначала отстранили от соревнований, а потом допустили.

Были вопросы с нашей стороны, когда мы говорили, что мы обеспечим эту безопасность, мы наймем еще три агентства в этой области, наши команды будут жить отдельно, мы готовы сами все это оплатить, но дайте нам сыграть. Но ответ сами знаете какой», – сказал Курбатов.

