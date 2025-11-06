Бабаев о Кузнецове в «Металлурге»: «Напряженности с руководством нет. Пока все идет открыто, обсуждаем – дальше посмотрим, как будет»
Агент Евгения Кузнецова оценил положение игрока в «Металлурге».
Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова, прокомментировал положение 33-летнего форварда в «Металлурге».
Ранее главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин заявил, что Кузнецов находится в плохой форме и отстранил его от участия в выездной серии матчей FONBET КХЛ.
«Он пока восстанавливает функциональные кондиции. Это решение тренера.
Напряженности с руководством нет. Пока все открыто идет, обсуждаем. Дальше посмотрим, как будет», – сказал Бабаев.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
