Бабаев о Кузнецове в «Металлурге»: «Напряженности с руководством нет. Пока все идет открыто, обсуждаем – дальше посмотрим, как будет»

Агент Евгения Кузнецова оценил положение игрока в «Металлурге».

Шуми Бабаев , представляющий интересы Евгения Кузнецова, прокомментировал положение 33-летнего форварда в «Металлурге ».

Ранее главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин заявил , что Кузнецов находится в плохой форме и отстранил его от участия в выездной серии матчей FONBET КХЛ.

«Он пока восстанавливает функциональные кондиции. Это решение тренера.

Напряженности с руководством нет. Пока все открыто идет, обсуждаем. Дальше посмотрим, как будет», – сказал Бабаев.

