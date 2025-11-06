Кадри провел 1000-й матч в регулярках НХЛ. 35-летний форвард «Калгари» забил «Коламбусу»

Назем Кадри провел 1000-й матч в регулярках НХЛ.

35-летний нападающий «Калгари » Назем Кадри провел 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Юбилейной для него стала игра с «Коламбусом » (5:1).

Кадри забросил шайбу и провел на льду 20:13. Всего на его счету 721 (311+410) очко в составе «Флэймс», «Торонто» и «Колорадо».

В текущем сезоне форвард набрал 11 (4+7) очков в 15 матчах при полезности «минус 6». Его контракт со средней годовой зарплатой 7 млн долларов рассчитан до 2029 года.