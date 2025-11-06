«Амур» подпишет контракт с Рыковым на год. Защитник играл за «Трактор» и «Ладу» в этом сезоне (Metaratings)
Егор Рыков продолжит карьеру в «Амуре».
По информации Metaratings, 28-летний защитник Егор Рыков подпишет контракт с «Амуром» до конца этого сезона.
Рыков начал текущий FONBET чемпионат КХЛ в составе «Лады», но покинул клуб после 4 матчей. В конце октября он подписал пробное соглашение с «Трактором» и провел 3 игры за челябинцев.
За карьеру защитник сыграл 302 игры в регулярных чемпионатах КХЛ и набрал 60 (6+54) очков.
Бабаев о Рыкове: «Трактору» тяжело, так как нет места под потолком. Если он подпишет контракт, то на минимальные условия»
