Марченко забил 6-й гол в сезоне – «Калгари» в меньшинстве. Форвард «Коламбуса» набрал 6+7 в 13 матчах чемпионата НХЛ
Кирилл Марченко забил шестой гол в сезоне НХЛ.
Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (1:5).
Российский хоккеист отличился в первом периоде при игре в меньшинстве. Этот гол стал для него шестым в текущем сезоне.
В матче с «Флэймс» Марченко также набрал полезность «плюс 1», нанес 5 бросков по воротам, выполнил 1 силовой прием и провел на льду 18:48 (1:37 – в большинстве, 0:20 – в меньшинстве).
Марченко записал на свой счет 13 (6+7) очков при полезности «плюс 9» в 13 матчах чемпионата в этом сезоне.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
