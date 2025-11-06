Марченко забил 6-й гол в сезоне – «Калгари» в меньшинстве. Форвард «Коламбуса» набрал 6+7 в 13 матчах чемпионата НХЛ

Кирилл Марченко забил шестой гол в сезоне НХЛ.

Нападающий «Коламбуса » Кирилл Марченко забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари » (1:5).

Российский хоккеист отличился в первом периоде при игре в меньшинстве. Этот гол стал для него шестым в текущем сезоне.

В матче с «Флэймс» Марченко также набрал полезность «плюс 1», нанес 5 бросков по воротам, выполнил 1 силовой прием и провел на льду 18:48 (1:37 – в большинстве, 0:20 – в меньшинстве).

Марченко записал на свой счет 13 (6+7) очков при полезности «плюс 9» в 13 матчах чемпионата в этом сезоне.