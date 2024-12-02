Кашников о драке с Королевым: «Игровой момент, нашего хоккеиста встретили. Оценю на «четверочку»
Евгений Кашников подвел итоги матча против «Спартака» (4:5 Б).
Во втором периоде Кашников подрался с Вениамином Королевым, вступившись за Степана Хрипунова.
«Хорошо бились до конца, даже при счете 1:4 не опустили руки. Поговорили в перерыве, сделали все, чтобы вытащить эту игру. «Спартак» – хорошая, быстрая команда, но мы смогли перевернуть игру.
Драка – игровой момент, нашего игрока встретили, оценю на «четверочку». У нас было много моментов, могли забивать больше четырех.
Моя передача? Леха Бывальцев отдал пас, я увидел, что Обидин свободен в середине, отдал ему», – сказал защитник «Автомобилиста» Евгений Кашников.
«Автомобилист» отыгрался с 1:4, но проиграл «Спартаку» по буллитам
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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