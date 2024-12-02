«Автомобилист» отыгрался с 1:4, но проиграл «Спартаку» по буллитам
«Спартак» победил «Автомобилист» (5:4 Б) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
К 39-й минуте игры клуб из Екатеринбурга проигрывал со счетом 1:4, но сумел отыграться благодаря шайбам Брукса Мэйсека, Максима Осипова и Андрея Обидина.
В итоге «Спартаку» удалось одержать победу в матче. Решающий буллит забросил Павел Порядин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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