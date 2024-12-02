«Автомобилист» отыгрался с 1:4, но проиграл «Спартаку» по буллитам

«Спартак» победил «Автомобилист» (5:4 Б) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

К 39-й минуте игры клуб из Екатеринбурга проигрывал со счетом 1:4, но сумел отыграться благодаря шайбам Брукса Мэйсека , Максима Осипова и Андрея Обидина .

В итоге «Спартаку » удалось одержать победу в матче. Решающий буллит забросил Павел Порядин .