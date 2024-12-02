Заварухин о 4:5 от «Спартака»: «Можно разделить матч на две части: до драки и после. Кашников молодчик, переломил игру. Парни проявили характер в 3-м периоде, сравняли счет»
– Можно разделить игру на две части: до драки и после драки. Женька Кашников молодчик, здорово, что переломил игру, реально в другом русле пошло.
В третьем периоде парни проявили характер, сравняли счет. В перерыве говорили: все возможно, вы можете это сделать, достучались до ребят.
Здорово, что вытащили игру против хорошего соперника. Не имели права так начинать игру, поддержка болельщиков нам здорово помогла. В буллитах не забили голы, соперник забил на один больше.
– Почему так агрессивно не получалось играть с самого начала матчей против «Трактора» и «Спартака»?
– Мы анализировали это, посмотрим еще моменты. Поменяли сегодня предыгровую разминку, не помогло. Может, много эмоций отдали с «Трактором».
По первым периодам идем внизу таблицы, хотим улучшить этот компонент. Тяжело все время отыгрываться, сопернику легче обороняться, легче им играть на контратаках.
– Почему Голышев был заявлен в четвертом звене?
– Он сегодня поиграл со всеми ребятами. Может, я так обманывал тренерский штаб «Спартака». Можете посмотреть его игровое время сегодня.
– Лайпсик с повреждением, но в списке травмированных отсутствует. Что с ним?
– Не всех же заносят в список травмированных. Возможно, будем ждать в ближайшее время, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.
«Автомобилист» отыгрался с 1:4, но проиграл «Спартаку» по буллитам
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