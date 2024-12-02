Заварухин о 4:5 от «Спартака»: «Можно разделить матч на две части: до драки и после. Кашников молодчик, переломил игру. Парни проявили характер в 3-м периоде, сравняли счет»

Николай Заварухин подвел итоги матча против «Спартака» (4:5 Б).

– Можно разделить игру на две части: до драки и после драки. Женька Кашников молодчик, здорово, что переломил игру, реально в другом русле пошло.

В третьем периоде парни проявили характер, сравняли счет. В перерыве говорили: все возможно, вы можете это сделать, достучались до ребят.

Здорово, что вытащили игру против хорошего соперника. Не имели права так начинать игру, поддержка болельщиков нам здорово помогла. В буллитах не забили голы, соперник забил на один больше.

– Почему так агрессивно не получалось играть с самого начала матчей против «Трактора» и «Спартака»?

– Мы анализировали это, посмотрим еще моменты. Поменяли сегодня предыгровую разминку, не помогло. Может, много эмоций отдали с «Трактором».

По первым периодам идем внизу таблицы, хотим улучшить этот компонент. Тяжело все время отыгрываться, сопернику легче обороняться, легче им играть на контратаках.

– Почему Голышев был заявлен в четвертом звене?

– Он сегодня поиграл со всеми ребятами. Может, я так обманывал тренерский штаб «Спартака ». Можете посмотреть его игровое время сегодня.

– Лайпсик с повреждением, но в списке травмированных отсутствует. Что с ним?

– Не всех же заносят в список травмированных. Возможно, будем ждать в ближайшее время, – сказал главный тренер «Автомобилиста » Николай Заварухин .

«Автомобилист» отыгрался с 1:4, но проиграл «Спартаку» по буллитам