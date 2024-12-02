Жамнов о 5:4 с «Автомобилистом»: «Играли неплохо 40 минут. В 3-м периоде началась паника, соперник добавил. Это мы уберем, а в целом ребята молодцы»
– Играли неплохо 40 минут, то, что просили от ребят. В третьем периоде началась паника, соперник добавил, начал играть более активно. Это нормальные вещи, это мы уберем, а в целом ребята молодцы.
– Микротравму получил Локтионов. Что с ним?
– Поехал на обследование, посмотрим, что с ним. В Астане он не сыграет. У нас есть много вариантов сочетаний звеньев: в центре могут и Ружичка, и Галимов, и Мальцев сыграть.
– «Автомобилист» второй матч подряд отыгрывается. Изучали ли игру против «Трактора»?
– Мы больше разбирали нашу игру, чем «Автомобилиста». Если бы сыграли до конца правильно, не дали бы столько шансов «Автомобилисту». У них мастеровитая, опытная команда, будем мудрее в дальнейшем.
– Вы не в первый раз используете тайм-ауты после неудачных отрезков. Что сейчас хотели донести?
– Чтобы ребята успокоились и не паниковали. Началась паника, ребята бегали за шайбой в зоне, так и были закрыты два гола.
У нас много молодых защитников, нет опыта в стрессовых ситуациях. Для нас это большая школа, ребята растут в таких играх. Это мы все поправим, и в дальнейшем будет лучше, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.
«Автомобилист» отыгрался с 1:4, но проиграл «Спартаку» по буллитам
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