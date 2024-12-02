Кашников подрался с Королевым, вступившись за Хрипунова: «Бой почти двухметровых гигантов»

Хоккеисты «Спартака» и «Автомобилиста» подрались в матче КХЛ.

Во втором периоде защитник «Спартака» Вениамин Королев применил силовой прием против Степана Хрипунова .

Защитник «Автомобилиста» Евгений Кашников заступился за товарища по команде и подрался с Королевым.

По итогам эпизода игроки получили по 5 минут штрафа за драку.

«Бой почти двухметровых гигантов.

Евгений Кашников vs Вениамин Королев», – говорится в сообщении Фонбет Чемпионата КХЛ.