Кашников подрался с Королевым, вступившись за Хрипунова: «Бой почти двухметровых гигантов»
Хоккеисты «Спартака» и «Автомобилиста» подрались в матче КХЛ.
Во втором периоде защитник «Спартака» Вениамин Королев применил силовой прием против Степана Хрипунова.
Защитник «Автомобилиста» Евгений Кашников заступился за товарища по команде и подрался с Королевым.
По итогам эпизода игроки получили по 5 минут штрафа за драку.
«Бой почти двухметровых гигантов.
Евгений Кашников vs Вениамин Королев», – говорится в сообщении Фонбет Чемпионата КХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал КХЛ
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