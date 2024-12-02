Николай Заварухин: «У Дитца был простой без практики, надеемся, подойдет к матчу в Омске. Нам нужен защитник для большинства, у него громадный опыт на синей линии»
– Прокомментируйте переход Никиты Шашкова.
– Это наше совместное решение – мое, тренерского штаба, руководителей команды. Его сильные стороны – силовая борьба, игра в меньшинстве, полезные действия для команды.
Единственное – он долгое время не играл, поедет в Высшую лигу. У него двусторонний контракт, будет набирать форму через игры в ВХЛ.
– Связано ли подписание Дитца с травмой Эберта? Что ждете от Дитца?
– Да, связано. Точные сроки восстановления тяжело определить и людям с медицинским образованием, надеюсь, что они будут как можно короче.
С Дитцем побеседовали, он прилетел сегодня утром. Был у него простой без игровой практики, надеемся, что подойдет к игре в Омске. Парень – профессионал, нам нужен защитник для большинства, у него громадный опыт на синей линии, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.
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