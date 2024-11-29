Руа об «Айлендерс»: «Я работаю с той командой, которую мне дал Ламорелло. Продолжу вкалывать ради этих ребят»

Патрик Руа высказался о ситуации в «Айлендерс».

У клуба с Лонг-Айленда 7 поражений в последних 9 играх. Команда занимает 7-е место в Столичном дивизионе с 21 очком в 23 играх.

«Мне нравится наша команда. Ребята много работают. Они стараются расти.

Я работаю с той командой, которую мне дал Ламорелло. Я продолжу вкалывать ради этих парней», – сказал Руа после матча с «Бостоном» (3:6).

В конце октября Руа публично опровергал слухи о наличии разногласий с генменеджером «Айлендерс » Лу Ламорелло .

Отметим, что во время работы в «Колорадо» Патрик совмещал должности главного тренера и вице-президента клуба по хоккейным операциям.

После назначения в «Айлендерс» он заявлял, что хочет сконцентрироваться исключительно на тренерских обязанностях.