  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Романов о требованиях Ламорелло к внешнему виду: «Галстук нужен после матча. У Варламова он был на плече, Лу подошел: «Иди сюда, скажу тебе кое-что». Сделал замечание»
1

Романов о требованиях Ламорелло к внешнему виду: «Галстук нужен после матча. У Варламова он был на плече, Лу подошел: «Иди сюда, скажу тебе кое-что». Сделал замечание»

Александр Романов ответил на вопрос о требованиях Лу Ламорелло к внешнему виду

– Это очень легендарный человек, и я не считаю его своеобразным. Не знаю, почему все говорят, что Лу Ламорелло какой-то своеобразный, строгий.

– Какие у него еще были требования, и что он еще требовал во внешнем виде?

– Галстук после игры нужно надевать постоянно. Ты не можешь выйти из раздевалки без галстука.

Семен Варламов рассказывал, что он его отчитывал за то, что у него галстук был на плече, и он пошел в автобус. Лу к нему подошел: «Иди сюда, скажу тебе кое-что» (смеется).

Сделал замечание по поводу галстука, что он всегда должен быть опрятно одет, что он пример не только на льду, но и вне льда, – сказал защитник «Айлендерс» Александр Романов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: канал «ЛЕД» на YouTube
logoАйлендерс
logoСемен Варламов
logoЛу Ламорелло
logoНХЛ
logoАлександр Романов
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Дюклер сбрил дреды. Форвард перешел в «Айлендерс» к Ламорелло, известному требованиями к внешнему виду хоккеистов
2922 августа, 10:45Фото
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кубок мэра Москвы. ЦСКА против «Торпедо», «Спартак» сыграет с «Автомобилистом»
4сегодня, 11:31Live
Марат Хайруллин: «В России «Зенит» и СКА – флагманы спорта. Дай Бог, чтобы у Соболева все получилось, и они выиграли седьмой чемпионский титул»
33сегодня, 10:50
Разин о предсезонных турнирах: «В 90-х мотивацией победить в них были хорошие призы: машины, мебель, телевизор. Сейчас такого нет. Риск потерять игроков из-за травмы очень большой»
5сегодня, 09:52
Семья Годро: «Мы потеряли двух мужей, отцов, сыновей, товарищей по команде, двух действительно замечательных людей. Мы получаем ваши сообщения, ценим ваши молитвы»
8сегодня, 09:25
Серебряков о конкуренции в СКА: «Самое главное для нас – Кубок Гагарина. Мы с Плешковым сделаем все, чтобы команда выигрывала каждый матч»
5сегодня, 08:58
Ко всем новостям
Последние новости
Алексей Кудашов: «Пляжный футбол очень похож на хоккей. Если посмотрите, как играет сборная России, увидите практически хоккейное большинство»
1сегодня, 10:59
Данила Квартальнов покинет минское «Динамо» после просмотра. Он перейдет в «Юнисон» из ВХЛ («СЭ»)
2сегодня, 10:39
Бутчер об игре в НХЛ: «Мне не давали возможности, неправильно использовали. Решил что-то поменять, перезагрузиться, чтобы показать в КХЛ все, на что я способен»
3сегодня, 10:32
Мичков посетил матч Джоковича на US Open: «Легенда»
сегодня, 10:20
Лукоянов заработает 6 млн рублей за сезон в «Юнисоне» (Metaratings)
1сегодня, 09:59