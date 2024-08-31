Романов о требованиях Ламорелло к внешнему виду: «Галстук нужен после матча. У Варламова он был на плече, Лу подошел: «Иди сюда, скажу тебе кое-что». Сделал замечание»
Александр Романов ответил на вопрос о требованиях Лу Ламорелло к внешнему виду
– Это очень легендарный человек, и я не считаю его своеобразным. Не знаю, почему все говорят, что Лу Ламорелло какой-то своеобразный, строгий.
– Какие у него еще были требования, и что он еще требовал во внешнем виде?
– Галстук после игры нужно надевать постоянно. Ты не можешь выйти из раздевалки без галстука.
Семен Варламов рассказывал, что он его отчитывал за то, что у него галстук был на плече, и он пошел в автобус. Лу к нему подошел: «Иди сюда, скажу тебе кое-что» (смеется).
Сделал замечание по поводу галстука, что он всегда должен быть опрятно одет, что он пример не только на льду, но и вне льда, – сказал защитник «Айлендерс» Александр Романов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: канал «ЛЕД» на YouTube
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