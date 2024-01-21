Руа не будет совмещать роли тренера и менеджера в «Айлендерс»: «Нулевой интерес. Это первое, что я сказал Ламорелло. В «Колорадо» я был немного идеалистом»

Теги Айлендерс Колорадо Лу Ламорелло Джо Сакик НХЛ Патрик Руа Хоккей

Патрик Руа сказал, что его не интересует участие в управлении «Айлендерс».

Бывший тренер «Колорадо» стал главным тренером клуба с Лонг-Айленда, заменив уволенного Лэйна Ламберта.

В «Эвеланш» Руа совмещал должности главного тренера и вице-президента по хоккейным операциям. Он работал с командой с 2013 по 2016 годы. 

В клубе QMJHL «Квебек Рэмпартс», где член Зала хоккейной славы отработал много лет, он совмещал должности главного тренера и генерального менеджера. 

«Нулевой интерес к менеджменту. Это первое, что я сказал Лу Ламорелло.

На последнем отрезке моей работы в «Колорадо» Джо Сакик был нашим генеральным менеджером и принимал большинство решений. Да, он приходил и советовался со мной по каким-то вопросам, но применительно к работе в «Айлендерс» меня это вообще не интересовало. 

И я бы сказал вам следующее: когда я пришел в «Колорадо», то был немного идеалистом и думал, что все успею. Считаю, что сейчас мне и так хватит забот», – сказал Руа. 

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5 комментариев
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Значит правы были те, кто написал, что Руа , это следующий ГМ Айлендерс.
+5
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+5
Неужели Кенневила отменили навсегда? У меня другого объяснения нет тому факту, что его никто не приглашает, притом что проблемных команд, где нужен опытный, успешный и высоквалифицированный тренер, в лиге много. Ведь всем понятно, что чисто по уровню квалификации тот же Руа и близко не уровень Кенневила.
+3
0
+3
Ответ Миссон
Неужели Кенневила отменили навсегда? У меня другого объяснения нет тому факту, что его никто не приглашает, притом что проблемных команд, где нужен опытный, успешный и высоквалифицированный тренер, в лиге много. Ведь всем понятно, что чисто по уровню квалификации тот же Руа и близко не уровень Кенневила.
Пока и не могут приглашать. У него все еще нет разрешения от Беттмэна.
+3
0
+3
Сколько лет Ламорелло? Ну не меньше ста, да?
+1
0
+1
Ответ Косолапый не Мишка
Значит правы были те, кто написал, что Руа , это следующий ГМ Айлендерс.
шта?
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