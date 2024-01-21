Руа не будет совмещать роли тренера и менеджера в «Айлендерс»: «Нулевой интерес. Это первое, что я сказал Ламорелло. В «Колорадо» я был немного идеалистом»

Патрик Руа сказал, что его не интересует участие в управлении «Айлендерс».

Бывший тренер « » стал главным тренером клуба с Лонг-Айленда, заменив уволенного Лэйна Ламберта.

В «Эвеланш» Руа совмещал должности главного тренера и вице-президента по хоккейным операциям. Он работал с командой с 2013 по 2016 годы.

В клубе QMJHL «Квебек Рэмпартс», где член Зала хоккейной славы отработал много лет, он совмещал должности главного тренера и генерального менеджера.

«Нулевой интерес к менеджменту. Это первое, что я сказал .

На последнем отрезке моей работы в «Колорадо» был нашим генеральным менеджером и принимал большинство решений. Да, он приходил и советовался со мной по каким-то вопросам, но применительно к работе в « » меня это вообще не интересовало.

И я бы сказал вам следующее: когда я пришел в «Колорадо», то был немного идеалистом и думал, что все успею. Считаю, что сейчас мне и так хватит забот», – сказал Руа.