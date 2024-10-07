Ламорелло об Энгвалле на драфте отказов «Айлендерс»: «Это форвард топ-6, там будет Цыплаков. В нижних звеньях мы его не видим»
Лу Ламорелло объяснил помещение форварда Пьерра Энгвалла на драфт отказов.
У 28-летнего шведа остается 6 сезонов по текущему контракту с «Айлендерс» с кэпхитом 3 миллиона долларов.
«Это форвард для топ-6 или топ-9, там будет Макс [Максим Цыплаков], который заслужил свое место.
Не то чтобы Энгвалл сделал что-то неправильно, но он фактически потерял работу на данном этапе. Мы не видим его в нижних звеньях», – сказал генеральный менеджер клуба с Лонг-Айленда.
Как сообщает Newsday, клуб будет искать варианты с обменом Энгвалла, если игрока не заберут. В том случае, если игрок будет отправлен в АХЛ, «островитяне» смогут не учитывать в платежке только 1,15 млн из 3 млн его кэпхита.
В прошлом сезоне нападающий набрал 28 (10+18) очков в 74 играх в регулярном чемпионате НХЛ при среднем времени на льду 15:19.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Newsday
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