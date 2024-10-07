Романов о работе Руа: «Айлендерс» прорвало, стали больше забивать, было несколько побед подряд. Патрик передавал нам психологию победителя, его авторитет очевиден»

Александр Романов рассказал об изменениях в «Айлендерс» при Патрике Руа .

– В январе по ходу прошлого сезона главным тренером «Нью-Йорк Айлендерс» стал легендарный вратарь Патрик Руа. Как с ним вам работается?

– Очень здорово. Он старается, чтобы мы не боялись атаковать, не зацикливались на обороне. И мы с его приходом стали больше забивать.

При его предшественнике Лэйне Ламберте достаточно неплохо играли в обороне, но с голами в чужие ворота были трудности. Возможно, из-за этого мы не очень хорошо начали прошлый сезон, хотя о Ламберте плохо ничего не могу сказать.

Нравилось с ним работать, специалист хороший, но так сложилось, что руководство приняло решение о его замене.

– При Руа при этом в прошлом сезоне произошла встряска, результаты улучшились.

– Нас прорвало, стали больше забивать, произошла серия из нескольких побед подряд. Мы раскрепостились. Руа стал передавать нам психологию победителя. Патрик как вратарь провел выдающуюся карьеру и знает, как побеждать.

Поэтому ему даже не надо было ничего дополнительно говорить – все и так слушали каждое его слово и старались выполнять его требования. Его авторитет очевиден для каждого хоккеиста, и мы старались не подвести Руа, – сказал защитник «Айлендерс».