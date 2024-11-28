Депутат Свищев о секс-скандале с тренером в «Сибирских Снайперах»: «Судить по всей строгости закона. Нужно выяснить, как этот человек попал в клуб, кто его нанял. Призываю не молчать»

Депутат Дмитрий Свищев высказался о секс-скандале в «Сибирских Снайперах».

Ранее появилась информация о том, что один из тренеров клуба Olimpbet МХЛ отправлял хоккеисту свои интимные фотографии и приглашал его к себе в номер. Затем стало известно , что речь идет про тренера по ОФП Вадима Берестова, он отстранен от команды.

«Ужасный инцидент! Если все обвинения подтвердятся, то его нужно судить по всей строгости закона. Таких «специалистов» нужно держать подальше от спорта и детей.

Также необходимо будет провести внутреннюю проверку в клубе и выяснить, как этот человек попал в клуб, кто его нанял. Возможно, всплывут и другие детали его преступлений.

Призываю всех не молчать, а подробно рассказать о происходящем в клубе.

Ситуация крайне неприятная. Грустно, что такие вещи происходят в нашем молодежном хоккее. Нам нужно очистить спорт от подобных людей», – заявил депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев .

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