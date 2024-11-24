Врач «Динамо» о травме Овечкина: «Операцию делать не будут, значит, перелом произошел без смещения. Хотя снимок из «Вашингтона» мне так и не прислали – в НХЛ принято все скрывать»

Врач «Динамо» поделился мнением о характере травмы Александра Овечкина.

39-летний форвард «Вашингтона» сломал ногу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» и пропустит от 4 до 6 недель.

«Я общаюсь с Сашей . По моей информации, операцию на травмированной ноге ему делать не будут. Об этом речи не идет.

Значит, я делаю вывод, что перелом малоберцовой кости произошел без смещения. Хотя снимок из «Вашингтона » мне так и не прислали. Там ведь, в НХЛ, принято все скрывать.

В случае травмы пишут просто «повреждение нижней части тела», чтобы соперник в следующих матчах не целился в больное место», – сказал старший врач московского «Динамо» Валерий Конов .

Врач «Динамо»: «Предлагали Овечкину лечиться в России. Он ответил: «Ну как я приеду? У меня контракт с «Вашингтоном» – там тоже лечат хорошо, как и у вас»