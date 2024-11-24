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  • Врач «Динамо»: «Предлагали Овечкину лечиться в России. Он ответил: «Ну как я приеду? У меня контракт с «Вашингтоном» – там тоже лечат хорошо, как и у вас»
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Врач «Динамо»: «Предлагали Овечкину лечиться в России. Он ответил: «Ну как я приеду? У меня контракт с «Вашингтоном» – там тоже лечат хорошо, как и у вас»

Врач «Динамо» рассказал, что звал Александра Овечкина на лечение в Россию.

39-летний форвард «Вашингтона» сломал ногу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой».

«Да, мы предлагали Саше пройти лечение в России. Я с ним переписывался, и он мне ответил: «Евгенич, ну как я приеду? Есть же хозяева «Вашингтона», у меня контракт с клубом. И там тоже лечат хорошо, как и у вас».

При этом я скажу, что руководство московского «Динамо» создало в Москве выдающийся медицинский центр, где есть самое новейшее оборудование. Там можно залечить любую травму.

Так что первые две недели, на начальном этапе Овечкин точно будет лечиться в Вашингтоне. А дальше – посмотрим.

Реабилитация не исключена. Известно, что лучше всего ее проводят в Германии, Италии, Швейцарии и России. А у нас принято сразу же тренироваться. Если повредил ногу, то кладешь ее на специальную площадку и работаешь на верхний плечевой пояс.

Так что если бы «Вашингтон» отпустил Овечкина к нам, то Саша вернулся бы в регулярный чемпионат НХЛ в великолепной форме, – сказал старший врач московского «Динамо» Валерий Конов.

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Врач «Динамо» о том, может ли Овечкин пройти лечение в России: «Не исключено! Обсуждаем это. Но если «Кэпиталс» его не отпустят, мы с этим ничего не сделаем»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександр Овечкин
травмы
logoЗдоровье
logoВашингтон
Валерий Конов
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