Агент Овечкина: «После травмы Саша вернется на тот же уровень, который он задал в начале сезона»
Агент Александра Овечкина рассказал о самочувствии хоккеиста.
Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона» пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.
– Как сейчас самочувствие Александра?
– Нормальное самочувствие, будет готовиться и восстанавливаться. Ничего страшного, это спорт, такое бывает.
– Может ли травма повлиять на его форму на старте сезона?
– Уверен, что он подготовится и вернется в той же форме. После травмы Саша вернется на тот же уровень, который он задал в начале сезона, – сказал агент Глеб Чистяков.
Главное о травме Овечкина: сломал левую ногу, пропустит от месяца до полутора
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости