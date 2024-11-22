Агент Овечкина: «После травмы Саша вернется на тот же уровень, который он задал в начале сезона»

Агент Александра Овечкина рассказал о самочувствии хоккеиста.

Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона » пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.

– Как сейчас самочувствие Александра?

– Нормальное самочувствие, будет готовиться и восстанавливаться. Ничего страшного, это спорт, такое бывает.

– Может ли травма повлиять на его форму на старте сезона?

– Уверен, что он подготовится и вернется в той же форме. После травмы Саша вернется на тот же уровень, который он задал в начале сезона, – сказал агент Глеб Чистяков.

Главное о травме Овечкина: сломал левую ногу, пропустит от месяца до полутора