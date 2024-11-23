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  • Третьяк об Овечкине: «Я бы справился с его броском 40 лет назад, сегодня уже нет – шайба летит как пуля. Раньше Александр столько бы не забросил, прогресса добились за счет изменения клюшек»
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Третьяк об Овечкине: «Я бы справился с его броском 40 лет назад, сегодня уже нет – шайба летит как пуля. Раньше Александр столько бы не забросил, прогресса добились за счет изменения клюшек»

Владислав Третьяк высказался о голевом чутье Александра Овечкина.

– Можете вспомнить, кто из советских хоккеистов на подступах к 40 годам демонстрировал в вашу бытность игроком такой уровень?

– Сложно, поскольку Александр отличается от всех. Первым на ум приходит Горди Хоу, выходивший на площадку до 50 лет. Из наших – Борис Михайлов. Но он являлся королем пятачка, а это хоккеист совершенно иного плана.

Вообще каждый великий исполнитель индивидуален. Плюс необходимо понимать, что правила поменялись, и Овечкин играет в совершенно другой хоккей. Простой факт: раньше шайба летела со скоростью 90 км/час, а сейчас – вдвое быстрее.

Данного прогресса добились за счет изменения клюшек: фактически они по своему механизму действия напоминают лук. Овечкин сам невероятно мощный, да еще и клюшки помогают.

Все время думаю: «Как так? Ведь в НХЛ выступают вратари высочайшего уровня, но не могут справиться с его щелчками из «офиса». На самом деле им не хватает реакции. 40 лет назад я бы справился с броском Овечкина, но сегодня уже нет, поскольку шайба летит как пуля.

Он бросает с ходу и, если не попадает в голкипера, как правило, забивает. Ты можешь только закрыть эту амбразуру телом. Но при прежней скорости полета шайбы Александр столько бы не забросил.

Необходимо отметить и его фантастическое голевое чутье. В данном отношении его можно сравнить как раз с Гретцки. Самое главное для них – угадать, куда снаряд отскочит от вратаря, и выбрать правильную точку для щелчка.

Этого не натренируешь: дано единицам. Дар божий. Плюс Сашка, конечно, трудяга, – сказал президент ФХР и экс-вратарь сборной СССР Владислав Третьяк.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: RT
logoУэйн Гретцки
logoВашингтон
logoГорди Хоу
logoНХЛ
logoВладислав Третьяк
logoБорис Михайлов
logoАлександр Овечкин
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