«Овечкин получил два удара – клюшкой и коленом. Он не видел оппонента и не был готов. Через три недели будет реалистичный прогноз». Реабилитолог Жаров о травме Александра

Реабилитолог Алексей Жаров высказался о травме Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости, полученного в матче с «Ютой» в результате столкновения с форвардом Джеком Макбэйном.

– Александр Овечкин получил травму четыре дня назад, а вы согласились дать комментарий только сегодня. Почему?

– Изначально был минимум информации – только видео эпизода со столкновением и прогноз «вернется в строй с недели на неделю». Такой диагноз ставится, когда врачебная картина не ясна и требуется время для изучения. А давать профессиональные комментарии только по «картинке» – большая ошибка.

– Теперь диагноз понятен.

– Да, понятен, но лишь в общих чертах. Есть нюансы – перелом со смещением или без такового, оскольчатый или обычный и так далее. То есть полная медицинская картина – на руках только у врачей «Вашингтона ». Поэтому все комментарии со стороны могут быть осторожными и предварительными.

– Хорошо, ваш осторожный прогноз на развитие ситуации.

– Стандартное время для заживления костной мозоли – не менее трех недель. То есть только через три недели ситуация станет более-менее определенной – и можно будет дать реалистичный прогноз.

Если все пойдет по лучшему сценарию – перелом без смещения и осколков, с консервативным восстановлением, без операции, то как раз через эти три недели гипс будет снят – и начнется интенсивная реабилитация. Только в этом случае оправдается оптимистический вердикт «вернется через четыре-шесть недель». Дай Бог, чтобы так и произошло.

– По видео столкновения могли предположить, что все будет так серьезно?

– Честно скажу, мне видео не понравилось – особенно замедленные повторы. На одном из них видно, что Овечкин получил два удара – сначала клюшкой, потом коленом, оба в область колена и голени. К перелому мог привести и первый, и второй, что, кстати, в прессе не разбиралось.

Тут еще один неприятный момент. Самый опасный удар – тот, который не видишь и к которому, как следствие, не готов. Недавно стал двукратным чемпионом мира по всестилевому каратэ в абсолютной весовой категории среди мужчин 36+, так вот у нас это аксиома – если не видишь удар, ты в беде.

В хоккее – похожая картина. Овечкин не видел оппонента, а значит, не были готовы его нервно-мышечная система, стабилизаторы голеностопа и коленного сустава. Это очень неприятная ситуация. Возможно, лет в двадцать за счет мощного костно-мышечного корсета такой атлет, как Овечкин, подобную атаку и выдержал бы, – сказал спортивный врач Жаров.