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Ротенберг критикует драфт КХЛ – и противоречит реальности

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Роман копирует тезисы ФХР.

КХЛ активно работает над возрождением драфта. Он существовал с 2009 по 2016 годы и всегда вызывал много вопросов. Сейчас лига создала рабочую группу, которая занимается правилами и механикой драфта, а также анализирует проблемы предыдущей попытки его внедрения. 

На тему «Ярмарки юниоров 2.0» уже высказались различные хоккейные деятели. Среди них оказался и Роман Ротенберг. Он сообщил, что представителей СКА не пригласили участвовать в разработке процедуры драфта, а еще выразил свое отношение к самой его концепции. 

Что сказал Ротенберг: драфт провоцирует отток молодежи за океан, лига копирует «дешевую американскую модель»

Рассмотрим высказывание Ротенберга. Главный тренер СКА и вице-президент ФХР в выступлении во многом повторил официальное заявление Федерации хоккея России – и даже сослался на него: «Вот вы мне задаете вопрос, но знаете мою позицию изначально. Вы же читали заявление ФХР».

Начал он с желания игрока выступать за выбравший его на драфте клуб: «Моя позиция простая: если клуб готовит игрока, например, Ивана Демидова, то если его заберут в Хабаровск – он вообще уедет из России». 

Здесь практически точное совпадение с формулировкой от ФХР: «Выбор талантливого игрока хоккейным клубом против его воли может способствовать его отъезду в иностранные лиги, что идет вразрез с позицией президента РФ В. В. Путина по противодействию оттока молодых игроков». 

Дальше вернемся к Ротенбергу. По его мнению, лига совершает ошибку, так как внедрение системы драфта в другую хоккейную среду нелогично: «Когда ты 10 лет развиваешь хоккеиста, но тут кто‑то приходит со стороны и диктует, где этот игрок будет выступать – тут мы просто видим копирование дешевой американской модели. Там ведь все совершенно по‑другому». 

И тут тоже все одинаково с заявлением Федерации: «Российская экономика подготовки профессионального хоккеиста в корне отличается от североамериканской, и потому драфтовая система распределения молодых игроков не работает в условиях отечественного хоккея, так как доведение юного спортсмена до профессионального контракта осуществляется на средства школы или хоккейного клуба». 

Тему драфта главный тренер СКА продолжил на пресс-конференции после матча с «Авангардом» (1:2). В этот раз он позволил некоторое отхождение от слов организации, в которой он находится на должности первого вице-президента. 

Но в целом мысли были схожими. Основной проблемой Ротенберг считает возможный отъезд хоккеистов в другие лиги: «Дядя Джон не спит, он звонит каждый день нашим ребятам. И в том числе игрокам нашего основного состава». 

По его мнению, только игра в России пойдет на пользу молодым игрокам: «Развиваясь в России, наши дети смогут обыграть сборные Канады, США, Финляндии, Швеции на Олимпиаде и чемпионате мира». 

Позиция Ротенберга предельно ясна – он против драфта. Но что с содержательной частью его заявлений и аргументами? 

Ротенберг защищает интересы СКА – от введения драфта клуб может серьезно пострадать

Если разбирать слова Ротенберга по существу, то становится очевидно, что заботится он в основном об интересах СКА. Новая модель драфта создаст петербургскому клубу большие проблемы, учитывая его модель развития и работы с молодыми игроками. 

Один из важнейших аргументов главного тренера СКА – несправедливость системы драфта. Якобы клуб долгое время готовит перспективного хоккеиста, а его в итоге выбирает другая команда. Здесь Ротенберг явно лукавит: большинство топ-проспектов армейцев в последние годы приходили в клуб уже в подростковом или юношеском возрасте. 

Игорь Шестеркин – воспитанник московских «Крыльев Советов». На драфте юниоров КХЛ был выбран «Спартаком», отыграл два сезона в МХЛ (выиграл Кубок Харламова-2014) и дебютировал за основную команду красно-белых. После расформирования «Спартака» вместе со многими другими игроками системы москвичей перешел в СКА. На тот момент Шестеркину было 18 лет.

Ярослав Аскаров занимался хоккеем в Омске в школе «Авангарда». В 11 лет переехал в Санкт-Петербург и прошел все уровни системы СКА. 27 ноября 2019 года в возрасте 17 лет дебютировал за основную команду в матче против «Сочи» (4:2).

Матвей Мичков – воспитанник пермского «Молота». В 9 лет перешел в школу «Локомотива», а в 15 разорвал контракт с ярославцами и уехал в СКА. Петербургский клуб выплатил «Локомотиву» денежную компенсацию. Мичков впоследствии поиграл во всех трех лигах (МХЛ, ВХЛ и КХЛ), но полноценно проявил себя на уровне КХЛ уже в аренде в «Сочи».

Иван Демидов занимался в школе «Дмитрова», потом оказался в «Витязе». В 16 лет перешел в систему СКА вместе со старшим братом Семеном. В составе «СКА-1946» выиграл Кубок Харламова-2024. Сейчас – стабильный игрок основы петербуржцев, признавался лучшим новичком КХЛ в сентябре.

Федор Свечков перешел из «Лады» практически сразу после успешной игры на ЮЧМ-21. Никиту Чибрикова, Даниила Лазутина и Павла Минтюкова выменяли из московского «Динамо» за Дмитрия Кагарлицкого. Егор Заврагин приехал из «Югры» транзитом через «Сочи».

И, казалось бы, СКА просто пользуется своими возможностями и большими ресурсами. Но возвращение «Ярмарки юниоров» повредит этой стратегии. Рабочая группа КХЛ уже предложила жесткий критерий защиты воспитанников на драфте: игрок должен провести в системе клуба не менее 8 лет. И защитить можно только одного человека. Таким образом, СКА не смог бы оградить от драфта всех перечисленных выше хоккеистов.

Второй аргумент Ротенберга – желание хоккеистов. В НХЛ иногда действительно случаются истории, когда молодой игрок не хочет выступать за выбравший его на драфте клуб. Наиболее известен демарш Эрика Линдроса из «Квебека». Актуальные примеры: Каттер Готье («Филадельфия») и Рутгер Макгроарти («Виннипег»).

Но в нынешней ситуации клуб тоже не застрахован от отъезда игрока. Павел Минтюков сразу уехал в CHL и не провел ни одного матча в системе СКА. А Матвею Мичкову отправиться в НХЛ не помешал даже длинный контракт с петербургским клубом.

Поэтому высказвания Ротенберга направлены на сохранение удобного статуса-кво. Впрочем, в своем мнении главный тренер СКА не одинок – многие клубы, по слухам, негативно отреагировали на проект нового драфта.

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко; Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press; instagram.com/erinalvey/Кузьмин Юрий, Бабунов Сергей, Смирнов Илья

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