Ротенберг о драфте в КХЛ: «Дядя Джон звонит нашим ребятам – знаю по своему опыту. Кто-то хочет сказать: «Он поедет играть в Китай». Эти решения будут не в пользу хоккея в России»
КХЛ ранее объявила о создании рабочей группы по вопросам возвращения драфта молодых хоккеистов.
– Роман Борисович, по поводу драфта есть же такой момент, что клубные системы не могут переварить то количество воспитанников, которое доходит до определенного уровня. Разве плохо, если какой-либо игрок поедет играть в другой клуб?
– Если есть желание – вот как у Матвея Мичкова. Это было желание родителей по закону Российской Федерации. Отец Матвея, Царствие ему небесное, – он решил это с Мичковым. Лучше родителей никто не знает, как развивать своего ребенка. И против воли родителей невозможно кого-то заставить куда-то переехать, если он несовершеннолетний.
Есть пример ярославского «Локомотива» – они играют в чемпионате Москвы с 1997 года – за это время вложили огромные деньги, чтобы дать возможность своим игрокам развиваться полноценно. Это миллиарды, если посчитать все вместе – огромные спонсорские вложения. И это дает сейчас плоды.
Мы видим, сколько у «Локомотива» воспитанников. Ребята, которые сейчас там в лидерах, они тоже не все изначально родились в Ярославле, но это работа клуба. И желание родителей, в первую очередь, и самого хоккеиста, так это все работает.
Тяжело сравнивать КХЛ с НХЛ, которая существует 100 лет. Кто скажет, какая у них ежегодная выручка? Сколько миллиардов? Сколько стоит франшиза «Торонто»? Миллиард долларов. «Рейнджерс» – миллиард долларов. Нам нужно к этому стремиться, чтобы мы были номер один в мире.
Но в том, что касается детей, нужно быть очень аккуратными и внимательными. К сожалению, дядя Джон не спит. Он звонит каждый день нашим ребятам – я по своему опыту это знаю. Звонят в том числе нашим игрокам основного состава.
Я считаю, что «Локомотив» делает все правильно, изначально развивая своих хоккеистов. Эту работу мы чуть позже начали в СКА, также позже ее начали в «Авангарде». Эта работа принесет свои плоды.
Нужно годами работать – взять мальчишек, которым сейчас 6, 7, 8, 10 лет, начать их развивать. Это 10-12 лет работы.
А кто-то хочет прийти со стороны и сказать: «Он сейчас поедет играть в Китай». И что тогда дальше? Молодой хоккеист вынужден будет думать, где ему вообще дальше играть. И, к сожалению, эти решения будут не в пользу развития хоккея в России.
– Если драфт будет добровольным, это станет нормальным явлением?
– Сейчас эта работа уже ведется клубами. Независимая школа получает компенсацию, если у них есть очень талантливый игрок – это рыночные механизмы.
Например, независимая школа Академия Михайловам – у них есть топовые хоккеисты. Они получают предложения из разных клубов. Академия вправе решать вместе с хоккеистом, куда они его будут отдавать и на какие финансовые условия. Все это работает, и условия абсолютно рыночные.
Все развиваются, хоккей развивается. Мы делаем все возможное, чтобы создать условия, инфраструктуру, чтобы наши дети играли в России. Потому что мы понимаем, что развиваясь в России, они могут в итоге обыграть сборную Канады, сборную США, сборную Швеции и Финляндии на чемпионате мира и на Олимпиаде. К этому мы стремимся, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий